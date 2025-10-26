La escuela CINEMA (Escuela de Cinematografía y Medios Audiovisuales) en Puebla convoca al taller de cine en Puebla, modalidad presencial para nivel inicial-intermedio, con una duración de 8 sesiones, que se realizará los sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Iniciando el 15 de noviembre.

El temario incluye “guion, puesta en cámara, iluminación, edición” según la convocatoria del taller y se enfoca en dar un panorama del proceso audiovisual.

El nivel es “Inicial-Intermedio” y la modalidad es presencial. Según la convocatoria:

Guión

Puesta en cámara

Iluminación

Edición

Sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Del 15 de noviembre al 20 de diciembre 2025

El taller ofrece una introducción al lenguaje cinematográfico y audiovisual, apta para personas que desean explorar la producción audiovisual en un entorno de formación especializada.

¿Por qué este taller?

Dado que CINEMA está orientada hacia la formación por proyectos y la práctica activa en cine y medios audiovisuales, participar en este taller brinda la ventaja de acceder a la experiencia de una escuela dedicada a esa rama.

Además, el taller permite acercarse al campo de la producción audiovisual desde sus etapas iniciales, lo cual puede ser útil tanto para quienes buscan una vivencia breve como para quienes consideran continuar con formación de mayor duración (como la licenciatura).

El enfoque “nivel inicial-intermedio” sugiere que no se requieren conocimientos previos extensos, pero el entorno institucional aporta estructura y acceso a espacios de aprendizaje con orientación profesional.

Inscripciones, dirección y contacto

Las clases se realizarán en las instalaciones de CINEMA, ubicadas en Av. Rosas 236, Col. Bugambilias, Puebla, Pue. El teléfono de contacto es 222 264 1064.

Para mayor información, se puede consultar su sitio web oficial: cinema.edu.mx.

Sobre CINEMA: formación audiovisual integral

CINEMA es una institución con oferta académica que incluye licenciatura en Cinematografía y Medios Audiovisuales, maestrías y educación continua mediante diplomados, cursos y talleres.

La licenciatura ­–por ejemplo– detalla que los estudiantes aprendan “haciendo”: “muchas prácticas harán que aprendas cine haciéndolo”.

Este contexto institucional aporta que quienes participen en el taller lo harán en un entorno enfocado a la producción audiovisual, con respaldo de una escuela especializada.

