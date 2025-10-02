El Museo Amparo, considerado uno de los centros culturales y de exhibición más importantes de México, anunció su programa de talleres académicos, artísticos y recreativos disponibles durante octubre de 2025. Estas actividades están dirigidas a niñas, niños y público en general, en modalidades presenciales y en línea.

Los talleres buscan acercar al público a la historia, el arte y la creatividad mediante experiencias lúdicas y educativas que se actualizan mes a mes.

Museo Amparo ofrece talleres
(Foto: Es Imagen)

Talleres de fin de semana en Museo Amparo

Explosiones creativas: volcanes de color

Se llevará a cabo los sábados 4, 11, 18 y 25 de octubre de 11:00 a 14:00 horas. Está dirigido a niñas y niños de 7 a 12 años, con cupo limitado a 20 participantes.

El taller propone representar paisajes y volcanes con cuatro técnicas diferentes: pintura al temple, modelado con plastilina, dibujo con pasteles y mosaicos.

  • Costo: $250 por día o $800 por mes.
  • Inscripciones: en taquilla o al correo [email protected].

Modelado en barro: Perro xoloitzcuintle

Inspirado en la tradición mesoamericana que consideraba al xoloitzcuintle como guía en el viaje al inframundo, este taller invita a moldear una figura de barro.

  • Fechas: sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 11:00 a 17:00 horas.
  • Costo: gratis con el boleto de acceso al Museo.
Museo Amparo ofrece talleres recreativos
(Foto: Es Imagen)

Taller de modelado en barro

Este taller tiene el objetivo de que el público cree su propia vasija de barro inspirado en el México Antiguo. Se llevará a cabo todos los fines de semana de octubre, excepto en la Noche de Museos, en un horario de 11:00 a 15:00 horas. La duración es de 45 minutos y la participación es gratuita.

Curso en línea del Museo Amparo

El museo también ofrece el curso “Pasado, presente y futuro de la arquitectura mexicana”, impartido por el Dr. Pablo Landa, antropólogo especializado en arquitectura.

Se llevará a cabo el viernes 24 de octubre y viernes 28 de noviembre de 17 a 19 horas. Cuenta con 6 sesiones, será por medio de vía Zoom con un costo de $1,500 pesos.

Para más información llama al 222 229 3850 ext. 840 o acude al Museo Amparo ubicado en C. 2 Sur 708, Centro, en un horario de miércoles a lunes de 10:00 a 18:00 horas.

 

