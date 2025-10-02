El Museo Amparo, considerado uno de los centros culturales y de exhibición más importantes de México, anunció su programa de talleres académicos, artísticos y recreativos disponibles durante octubre de 2025. Estas actividades están dirigidas a niñas, niños y público en general, en modalidades presenciales y en línea.

Los talleres buscan acercar al público a la historia, el arte y la creatividad mediante experiencias lúdicas y educativas que se actualizan mes a mes.

Talleres de fin de semana en Museo Amparo

Explosiones creativas: volcanes de color

Se llevará a cabo los sábados 4, 11, 18 y 25 de octubre de 11:00 a 14:00 horas. Está dirigido a niñas y niños de 7 a 12 años, con cupo limitado a 20 participantes.

El taller propone representar paisajes y volcanes con cuatro técnicas diferentes: pintura al temple, modelado con plastilina, dibujo con pasteles y mosaicos.

Costo: $250 por día o $800 por mes.

$250 por día o $800 por mes. Inscripciones: en taquilla o al correo [email protected] .

Modelado en barro: Perro xoloitzcuintle

Inspirado en la tradición mesoamericana que consideraba al xoloitzcuintle como guía en el viaje al inframundo, este taller invita a moldear una figura de barro.

Fechas: sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 11:00 a 17:00 horas.

sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 11:00 a 17:00 horas. Costo: gratis con el boleto de acceso al Museo.

Taller de modelado en barro

Este taller tiene el objetivo de que el público cree su propia vasija de barro inspirado en el México Antiguo. Se llevará a cabo todos los fines de semana de octubre, excepto en la Noche de Museos, en un horario de 11:00 a 15:00 horas. La duración es de 45 minutos y la participación es gratuita.

Curso en línea del Museo Amparo

El museo también ofrece el curso “Pasado, presente y futuro de la arquitectura mexicana”, impartido por el Dr. Pablo Landa, antropólogo especializado en arquitectura.

Se llevará a cabo el viernes 24 de octubre y viernes 28 de noviembre de 17 a 19 horas. Cuenta con 6 sesiones, será por medio de vía Zoom con un costo de $1,500 pesos.

Para más información llama al 222 229 3850 ext. 840 o acude al Museo Amparo ubicado en C. 2 Sur 708, Centro, en un horario de miércoles a lunes de 10:00 a 18:00 horas.