La Secretaría de Bienestar señaló que la entrega de las Tarjetas de mujeres del bienestar tendrá un ajuste en las fechas, por lo que no comenzará el 1 de octubre como se había previsto. De acuerdo con la secretaria Ariadna Montiel, el proceso arrancará el 7 de octubre y se extenderá hasta el 7 de noviembre de 2025, debido a cuestiones de logística.

“En el mes de octubre vamos a iniciar la entrega de las tarjetas de pensión Mujeres Bienestar. Ajustamos la fecha entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, entregaremos casi 2 millones de tarjetas”, explicó Montiel durante la Mañanera del Pueblo, señaló

Las beneficiarias recibirán un mensaje de texto en el celular registrado al momento de la inscripción, con el día, la hora y el lugar de entrega. En esta primera entrega, los plásticos solo podrán ser recibidos por las titulares inscritas en el programa; los servidores de la nación no podrán entregarlos a familiares o terceros.

Requisitos para recoger las tarjetas de mujeres del bienestar

El día de la cita, las mujeres deberán presentar identificación oficial con copia, el talón morado de registro y permitir que se les tome una fotografía como comprobante de entrega. La secretaria reiteró que la tarjeta únicamente se entregará a la beneficiaria.

“La tarjeta solo se entrega a la derechohabiente. Si no puede asistir por un tema de salud, personal de Bienestar acudirá a su domicilio”, mencionó ariadna

En caso de no poder asistir en la fecha programada, las beneficiarias deben acudir a un módulo de la Secretaría de Bienestar para solicitar reprogramación. Es importante no dejar pasar el periodo de entrega, ya que la tarjeta es indispensable para recibir los depósitos.

El apoyo consiste en un depósito bimestral de $3,000 pesos que se depositará directamente en las Tarjetas de mujeres del bienestar, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de mujeres de 60 a 64 años antes de acceder a la pensión universal de adultos mayores.

Las Tarjetas de mujeres del bienestar podrán usarse para retirar efectivo en el Banco del Bienestar y en bancos privados. Además, con las tarjetas, se pueden realizar compras en cualquier establecimiento y hacer transferencias electrónicas.

