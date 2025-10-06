El Día de Muertos en Puebla es una festividad que combina tradición, historia y cultura. Si estás en la ciudad durante estas fechas, una actividad recomendada es el Tranvía de Leyendas de Ultratumba, organizado por Tip Tours.

Este recorrido temático te lleva a conocer las leyendas más emblemáticas de Puebla mientras disfrutas de la gastronomía típica de la temporada, como el Pan de Muerto y las chalupas poblanas.

Según los organizadores, el recorrido comienza en el Zócalo de Puebla y se extiende por el centro histórico, haciendo paradas en lugares representativos como la Catedral de Puebla, el Barrio de Los Sapos, el Barrio de Analco, y el Centro Cívico 5 de Mayo, donde se podrá admirar el Fuerte de Loreto y su vista panorámica.

Tiene una duración de una hora y 30 minutos –aproximadamente– e incluye varias paradas para tomar fotografías. Además, podrás disfrutar de un Pan de Muerto, tres chalupas y una degustación de dulces típicos de Puebla.

Recorrido del Tranvía de Leyendas en Puebla

El Tranvía de Leyendas de Ultratumba ofrece un recorrido guiado que permite conocer las historias más representativas de Puebla.

Parte del Zócalo y se recorren sitios históricos como: el Centro de Convenciones, el Museo de la Evolución y el Teatro Principal, para luego continuar el recorrido a pie por el mercado de artesanías El Parián y el Barrio del Artista.

Precios y horarios del tranvía de leyendas

Adultos: $190 MXN

Menores: $160 MXN

El precio incluye el recorrido en tranvía de doble piso, degustaciones y una narración en vivo.

El tranvía sale diariamente desde el Zócalo de Puebla a partir de las 18:00 horas. Esta temporada de recorridos de leyendas concluirá el 3 de noviembre de 2024.

Reservaciones para el tranvía de leyendas en Puebla

Para reservar, puedes hacerlo a través de la página web de Tip Tours o por teléfono: 22 24 45 19 19.

Se recomienda llegar con 30 minutos de anticipación al Módulo Tip, ubicado en la oficina de turismo en el Palacio Municipal.

El recorrido es accesible para personas con sillas de ruedas, cochecitos y se permiten mascotas, de acuerdo con los organizadores.

Se recomienda llevar ropa cómoda, abrigadora y dinero extra para gastos adicionales. Disfrutar del Día de Muertos en Puebla a bordo del Tranvía de Leyendas es una forma original de vivir esta celebración, rodeado de historia y leyendas.

