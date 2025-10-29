La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) abrió la convocatoria para participar en el concurso de 40 vacantes BUAP no académicas, con contratación por tiempo determinado de un año a partir del 1 de diciembre de 2025.

Las vacantes BUAP corresponden al Hospital Universitario de Puebla (HUP) y contemplan diferentes áreas, con sueldos que van desde 8 mil 736 hasta 31 mil 780 pesos mensuales brutos, de acuerdo con el tabulador del Contrato Colectivo de Trabajo del SITBUAP.

Vacantes BUAP y sueldos

Entre las categorías ofertadas se encuentran:

Auxiliar de cocina – 8 mil 736 pesos

Auxiliar de mantenimiento – 8 mil 736 pesos

Agenda médica – 8 mil 736 pesos

Trabajador/a social – 9 mil 368 pesos

Auxiliar de enfermería – 9 mil 602 pesos

Enfermero/a C – 11 mil 992 pesos

Especialista químico/a – 13 mil 398 pesos

Enfermero/a D – 15 mil 345 pesos

Médico especialista A (Cirujano, Intensivista o Dermatólogo/a) – 31 mil 780 pesos

Según al convocatoria, todas las plazas BUAP cuentan con seguridad social a través del IMSS y prestaciones conforme al Contrato Colectivo del SITBUAP.

Requisitos para aplicar

Las personas interesadas deben:

– Ser mayores de 18 años.

– Tener nacionalidad mexicana o estancia legal en el país.

– Presentar un escrito en el que señale, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido sancionado por autoridad judicial, administrativa o por alguna institución relacionado con su profesión.

– Aprobar evaluaciones psicométricas y de conocimientos.

– Cumplir con los requisitos académicos y técnicos de cada puesto

La recepción de documentos se realizará del 28 al 31 de octubre de 2025, de 09:00 a 15:00 horas, en la Coordinación de Recursos Humanos del HUP, ubicada en Avenida 25 Poniente 1301, Colonia Volcanes, Puebla.

Más información en: http://www.recursoshumanos.buap.mx/

Las evaluaciones psicométricas se aplicarán los días 5 y 6 de noviembre de 2025 en los laboratorios de cómputo de la Facultad de Administración (Ciudad Universitaria), mientras que las evaluaciones de conocimientos se efectuarán el 11 y 12 de noviembre de 2025.

Los resultados provisionales se publicarán el 18 de noviembre de 2025, y los definitivos estarán disponibles a partir del 25 de noviembre de 2025 en la página www.recursoshumanos.buap.mx

