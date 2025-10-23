Puebla: Aplicarán 1.5 millones de dosis en campaña de vacunación invernal

La vacunación invernal en Puebla contempla 1.5 millones de dosis contra influenza, COVID-19 y neumococo.

La vacunación invernal en Puebla contempla 1.5 millones de dosis contra enfermedades respiratorias como influenza estacional, COVID-19 y neumococo, en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026.

De acuerdo a un comunicado, esta jornada tiene el objetivo de reducir la propagación y complicaciones por infecciones respiratorias, además de prevenir enfermedades estacionales entre la población más vulnerable.

Durante la mañanera celebrada en el Centro Integral de Servicios (CIS), el secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, informó que la Campaña de Vacunación Invernal estará activa hasta el 27 de marzo de 2026.

Las metas estatales contemplan:

1 millón 88 mil dosis contra influenza estacional

426 mil dosis contra COVID-19

83 mil dosis contra neumococo

Los biológicos serán aplicados de manera gratuita en todas las unidades médicas de los Servicios de Salud del Estado, IMSS-Bienestar, así como en hospitales y centros de salud.

Durante esta campaña se aplicarán:

Vacuna contra influenza estacional , dirigida a: Niñas y niños de 6 a 59 meses Personas mayores de 60 años Mujeres embarazadas Personal de salud Personas de 5 a 59 años con comorbilidades

, dirigida a: Vacuna contra COVID-19 , con biológicos de Moderna y Pfizer, para: Personas de 6 meses a 59 años con comorbilidades Mujeres embarazadas Personal de salud

, con biológicos de Moderna y Pfizer, para: Vacuna neumocócica conjugada 13-valente , para: Niñas y niños menores de 5 años Personas mayores de 60 años Personas con enfermedades crónicas o inmunocomprometidas

, para:

María Serena Álvarez Hernández, jefa del Departamento Estatal de Enfermería de los Servicios de Salud, subrayó la importancia del autocuidado y del compromiso ciudadano. Recomendó mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta y evitar saludar de beso para disminuir la propagación de enfermedades respiratorias.

