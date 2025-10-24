Si tienes hijos, es importante conocer el esquema de vacunas para niños en Puebla. Este se basa en el Esquema Nacional de Vacunación de la Secretaría de Salud de México y tiene como objetivo proteger a las niñas y los niños desde su nacimiento, asegurando su inmunización contra diversas enfermedades prevenibles.

Conoce las vacunas para niños en Puebla

Este esquema inicia al momento del nacimiento con la aplicación de la vacuna BCG, que previene la tuberculosis, y la primera dosis de hepatitis B, que protege contra la infección del hígado causada por este virus.

A los dos meses de edad, los bebés deben recibir la pentavalente acelular, que protege contra difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones por Haemophilus influenzae tipo b; además de las vacunas rotavirus, que previene la diarrea severa por este virus, y neumococo conjugada, para evitar neumonía y meningitis. Estas tres dosis se refuerzan a los cuatro y seis meses de vida.

Al cumplir un año, el esquema de vacunas para niños en Puebla contempla la aplicación de SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) y el refuerzo contra neumococo. Posteriormente, entre los 18 y 48 meses, se aplican las dosis de refuerzo de pentavalente, DPT, influenza y polio oral, esta última durante las Semanas Nacionales de Salud.

A los seis años se aplica un nuevo refuerzo de SRP, y a partir de los 11 años o quinto grado de primaria se administra la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en niñas y, desde 2023, también en niños.

¿En donde puedes vacunar a tu hijo?

Las vacunas se aplican de manera gratuita en unidades de salud, hospitales y centros de atención del sector público, como los del IMSS, ISSSTE, ISSSTEP o los Servicios de Salud del Estado. Los padres deben acudir con la Cartilla Nacional de Salud para registrar cada dosis aplicada.

En caso de que una vacuna no haya sido aplicada en el tiempo establecido, la Secretaría de Salud recomienda acudir de inmediato a la unidad médica más cercana para completar el esquema. El personal de salud revisará la cartilla y aplicará las vacunas pendientes sin necesidad de repetir dosis anteriores.

De acuerdo con la Secretaria de Salud, al momento de vacunar, se aconseja mantener la calma y explicar a las niñas y niños el procedimiento de forma sencilla, transmitiendo seguridad. Se recomienda acompañarlos durante todo el proceso, seguir las indicaciones del personal médico y estar atentos a posibles reacciones leves como enrojecimiento o fiebre ligera.

