Val’Quirico celebrará Temporada de Muertos 2025 con catrinas y ofrendas

La Temporada de Muertos se celebrará en Val’Quirico del 24 de octubre al 2 de noviembre con actividades culturales y artísticas.

Del 24 de octubre al 2 de noviembre, Val’Quirico, en Tlaxcala, celebrará la Temporada de Muertos 2025 con actividades culturales, artísticas y recreativas dedicadas a preservar las tradiciones mexicanas en torno al Día de Muertos.

De acuerdo a un comunicado, durante este periodo el complejo se decorará con flores de cempasúchil, veladoras y papel picado, creando un ambiente simbólico que invita a la reflexión, el arte y la convivencia familiar.

Entre las principales actividades se encuentran la exhibición de ofrendas del 31 de octubre al 2 de noviembre, donde comunidades, artistas y visitantes montarán altares dedicados a la memoria de artistas plásticos mexicanos.

El 1 de noviembre, a las 18:00 horas, se realizará la Mega Procesión de Catrinas, un desfile gratuito que recorrerá las principales calles del complejo. Habrá servicio de maquillaje gratuito con cupo limitado para quienes deseen caracterizarse como catrinas o catrines.

El cierre de la temporada será el 2 de noviembre con el Concierto de Muertos, en el Zócalo de Val’Quirico, a cargo de artistas locales que interpretarán temas tradicionales como “Recuérdame”, “Amor eterno” y “La Llorona”.

Además, se presentará la experiencia “Leyendas y Pasaje Siniestro”, un recorrido escénico y narrativo que combina historia, misterio y folclor mexicano, con ambientaciones inmersivas inspiradas en mitos y tradiciones del país. Este evento es organizado por Murad y Arta Producciones, y los boletos están disponibles a través de Black Ticket.

La Temporada de Muertos en Val’Quirico busca mantener el respeto por las costumbres tradicionales, priorizando el arte, la cultura y el homenaje a los difuntos, evitando la incorporación de elementos ajenos como disfraces de Halloween.

