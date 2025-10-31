Durante el Día de Muertos en Puebla, las familias se reúnen en el cementerio en distintos municipios de Puebla para decorar las tumbas de sus seres queridos para recordar los momentos vividos con ellos. Conocida como las veladas en panteones de Puebla, esta tradición comienza en la noche del 1 de noviembre hasta el amanecer del 2 noviembre.

Las familias esperan que sus difuntos, guiados por la flor de cempasúchil y las velas, regresen al mundo de los vivos para disfrutar de los alimentos y bebidas que les ofrecen sus seres queridos en el altar.

¿En cuáles panteones de Puebla hacen veladas?

San Juan Ixcaquixtla

En este municipio que se encuentra a 2:30 horas de la ciudad de Puebla, las familias de los barrios Cuatro Rayas, Victoria, Ixtiopan, Rancho Chico y Dolores velan toda la noche el panteón municipal, limpiando y decorando las tumbas con veladoras y flores acompañando todo este rito con música, comidas y bebidas.

Tlacotepec de Benito Juárez

En el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, se mantiene la tradición de velar a los difuntos en sus diez panteones. Este rito comienza a partir de las 21:00 horas, y termina después de la misa de la 6 de la mañana.

Cada familia personaliza las tumbas de sus seres queridos principalmente con flores de cempasúchil, ceras e inciensos, comenzado a limpiar las tumbas desde el último día de octubre.

Durante la velada en los panteones de Puebla, las familias evitan comer dentro de los cementerios, y se limitan a consumir alimentos fuera de los camposantos donde se venden antojitos.

Para quienes han fallecido hace más de un año, la ofrenda se hace en las casas donde solían vivir, mientras que los recién fallecidos reciben una “ofrenda nueva” con una “cruz de casa”.

Petlalcingo

En este municipio, las veladas en los panteones de Puebla se realizan en el cementerio municipal y en la explanada de la Iglesia del Calvario.

Es costumbre en esta comunidad poner un altar en el lugar principal de la casa con los alimentos y bebidas que más les gustaban a sus difuntos, además de hojaldras, incienso, dulces de calabaza y flor de cempasúchil.

La Magdalena Yancuitlalpan

Ubicada a una hora y cuarto de la capital poblana, La Magdalena Yancuitlalpan, se encuentra en el municipio de Tochimilco, en esta comunidad se mantiene viva la tradición de las ofrendas monumentales con gastos mayores a los 20 mil pesos.

Los altares se caracterizan por tener siete niveles. También elaboran cera y papel picado.

En la noche del 1 de noviembre, en este lugar, el rito comienza con la misa, toda la comunidad escucha la celebración mientras llegan a la velada cargando flores, veladores e incienso.

Xochitlán Todos Santos

En Xochitlán Todos Santos nadie duerme la noche del 1 de noviembre, ubicado a 1:40 horas en automóvil de la ciudad de Puebla, es un municipio donde la celebración de Fieles Difuntos se lleva a cabo de manera significativa.

Las familias llegan a la velada en los panteones a partir de las 19:00 horas y se quedan hasta las 6 de la mañana cuando se celebra la Misa de Gallo, tanto en el viejo panteón como el nuevo, llevando consigo flores de cempasúchil, flores de terciopelo, veladoras, alimentos, bebidas y música.

Panteones de Puebla: San Baltazar Campeche

San Baltazar Campeche se encuentra en la ciudad de Puebla. Decenas de familias llegan la noche del 1 de noviembre a los panteones de Puebla con flores de cempasúchil, ollas de café, tamales y hasta con un torito de pirotecnia.

Cada una adorna la tumba de sus seres queridos con velas, papel picado, reguiletes, globos y papel china para velar toda la noche por ellos.

Mixteca poblana

En varios municipios de la Mixteca poblana como Acatlán y San Pablo Anicano, los pobladores pasan la noche velando las tumbas de sus seres queridos.

Algunos llevan músicos y figuras de tecuanes para recordarlos con cariño.

