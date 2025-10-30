Presentarán videomapping en la Catedral de Puebla por Día de Muertos

El videomapping en la Catedral de Puebla se proyectará el 1 y 2 de noviembre como parte de las actividades de Día de Muertos.

Este 1 y 2 de noviembre, la fachada de la Catedral de Puebla se iluminará con un videomapping conmemorativo por la temporada de Día de Muertos, impulsado por el Gobierno de la Ciudad con el objetivo de ofrecer una experiencia visual alusiva a esta tradición mexicana.

De acuerdo a un comunicado, el espectáculo será coordinado por la Secretaría de Servicios Públicos y contará con animaciones en 2D y 3D, simulaciones, motion graphics, edición de video y diseño sonoro. El videomapping busca representar elementos tradicionales e iconográficos de la festividad, conectando con la cosmogonía mexicana y el simbolismo que caracteriza al Día de Muertos.

Las proyecciones se realizarán cada 30 minutos, de 19:30 a 22:00 horas, y podrán apreciarse desde la explanada principal. El espectáculo rendirá homenaje a la relación entre vida y muerte dentro de la tradición mexicana, incorporando recursos visuales y sonoros que evocan los sentidos asociados a esta celebración.

Te puede interesar: BUAP presenta libro Las fiestas de Día de Muertos: carteles y calaveras

El videomapping forma parte de la estrategia Puebla Brilla, mediante la cual el Ayuntamiento busca integrar el arte y la innovación tecnológica en espacios públicos, promoviendo actividades culturales vinculadas con las festividades tradicionales.

__

POB/KPM