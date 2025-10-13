San Pablo Xochimehuacan realizará su Gran Desfile de Día de Muertos 2025

El Desfile de Día de Muertos Xochimehuacan se llevará a cabo el 24 de octubre con música, color y tradición.

El espíritu del Día de Muertos llenará de color, música y tradición las calles de San Pablo Xochimehuacan, donde se celebrará el Gran Desfile de Día de Muertos el próximo 24 de octubre, a partir de las 18:00 horas. El evento es impulsado por la presidencia auxiliar y busca fomentar la convivencia comunitaria y el orgullo por las tradiciones mexicanas.

De acuerdo a un comunicado, recorrido iniciará en el Auditorio de Barranca Honda y concluirá con el tradicional Concurso de Catrinas y Catrines, donde se premiará la creatividad y el arte de los participantes. Los ganadores recibirán premios de 3 mil, 2 mil y 1 mil pesos para el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

Posterior al desfile, se llevará a cabo la Fiesta de la Muerte y la Vida, un espacio pensado para disfrutar en familia y rendir homenaje a las tradiciones mexicanas con música, gastronomía y actividades culturales.

Las autoridades auxiliares invitaron a los habitantes, escuelas y colectivos culturales a sumarse a esta celebración que año con año fortalece la identidad de la comunidad. La participación será gratuita y se espera una amplia asistencia de vecinos y visitantes.

