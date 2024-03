Entre lágrimas, indignación, fuerza, unión e historias de las víctimas de violencia de género fue como se vivió la marcha feminista este 8 de marzo de 2024 en la ciudad de Puebla.

Te decimos cómo fue esta gran marcha en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

Más de 50 mil mujeres, jóvenes y niñas se reunieron en “El Gallito” para partir rumbo a la Fiscalía General del Estado de Puebla en punto de las 17:00 horas.

Las calles y explanada del Paseo Bravo empezaron a teñirse de morado y resonar con las consignas de empoderamiento, enojo y unión desde las 16:15 horas.

A las 17:00 horas, ya eran cientos de manifestantes listas para empezar la marcha, incluyendo a los familiares de Cecilia Monzón (abogada y activista asesinada por órdenes de Jaime López Zavala), madres, padres y familiares de mujeres desaparecidas, personas transgénero, mujeres víctimas de violencia vicaria, menores con padres ausentes y personas víctimas de violencia de género, abuso y acoso sexual.

Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente

Al dar las 17:14 el contingente empezó a avanzar por la 5 sur levantando sus carteles para acompañar sus denuncias y protestas expresadas al unísono:

Mujer, hermana, si te pega no te ama

El contingente continuó por la 5 poniente hasta la 5 oriente donde a las 17:45 horas las manifestantes guardaron un minuto de silencio por todas las desaparecidas y asesinadas por feminicidas.

La policía no me cuida, me cuidan mis amigas