Para Gaby La Bonita Sánchez, campeona mundial de boxeo en peso mosca, el deporte en Puebla debe ser un derecho constitucional, pues a través de este, se puede

En entrevista en el podcast de Poblanerías, La Bonita Sánchez opinó que, el deporte debería ser una política pública prioritaria, no solo por sus beneficios físicos sino también por su capacidad para unir a las personas y mejorar la cohesión social.

Durante la entrevista, compartió cómo el boxeo le ayudó a superar adversidades y cómo cree que el deporte puede jugar un papel importante en la reconstrucción del tejido social.

El boxeo no solo me salvó de un camino difícil sino que también moldeó mi carácter y disciplina. Desde muy joven, enfrenté situaciones de bullying que me llevaron a defenderme y a encontrar en el boxeo un refugio y una pasión, comentó Gaby.