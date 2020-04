Este 17 de abril, Miguel Barbosa, gobernador, anunció un decreto para prohibir el consumo y venta de bebidas alcohólicas en Puebla, debido a que se ha detectado que, por falta de actividad, las personas llevan a cabo reuniones.

“Estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en la calle y en restaurantes que están abiertos. Lo que se ha detectado, denunciado por autoridades municipales, es que ante la disminución de la actividad de las personas, se empiezan a reunir en lugares públicos y empiezan a surgir las bolitas de las personas que empiezan a tomar en la vía pública,” dijo.

Miguel Barbosa dijo que la medida se aplicará en todo el estado y contempla sanciones, mismas que serán especificadas en el decreto.

Explicó que el decreto es únicamente para establecimientos o restaurantes que continúan con la venta de bebidas alcohólicas abiertas y descartó que se vaya a prohibir la venta de alcohol en botella cerrada en supermercados o tiendas de autoservicio como Oxxo o misceláneas.

“No creo que deba yo irme a considerar que se prohiba la venta de bebidas alcohólicas en supermercados. Lo que se prohibe es la venta de bebidas alcohólicas abiertas en todos lados. No restaurantes, no establecimientos, tiendas, centros comerciales, y desde luego el consumo no puede ser en restaurantes ni calles”, declaró.

Consulta la conferencia de prensa

—

POB/LFJ