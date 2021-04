La información confirmada, contrastada y vuelta a verificar es la principal herramienta que tiene la ciudadanía para definir su voto, en una elección que marcará la vida política y pública de Puebla en los próximos 3 años. Una elección que además lleva consigo una novedad histórica (como en todo el país): la reelección.

Con eso en mente, cinco medios poblanos independientes decidimos unirnos, en un esfuerzo inédito, para verificar el discurso público. Se trata de una suma de fuerza periodística a favor del derecho a la información de las audiencias que busca contener, en la medida de lo posible, la ola de desinformación y medias verdades que inunda los espacios públicos, especialmente los digitales.

El Popular, LADO B, Manatí, Poblanerías y Serendipia lanzamos Detector Puebla para contener la intoxicación del discurso público en las campañas electorales, y bajo esa etiqueta llevar a cabo la revisión y verificación de los dichos y afirmaciones de las personas que aspiran a ocupar un cargo de elección popular.

El objetivo es que las electoras y los electores tengan acceso a información veraz durante la contienda.

Trabajaremos, principalmente, con los dichos y las frases que emitan candidatos y candidatas a presidencias municipales y diputaciones de la ciudad de Puebla y su zona conurbada para revisar si mienten o no, si sus promesas son engañosas o no, si sus acusaciones tienen sustento o no, para que ustedes que nos leen tengan elementos para tomar una mejor decisión en las urnas.

Los productos serán difundidos en las páginas web y redes sociales de los medios unidos bajo esta iniciativa. El trabajo de verificación se realizará de lunes a viernes siguiendo la metodología de Verificado.com.mx, el único medio mexicano dedicado en su totalidad a revisar la veracidad y sustento del discurso público.

Una vez publicados los contenidos en los medios que formamos parte de Detector Puebla podrán ser replicados por cualquier otro medio o persona, manteniendo el crédito respectivo y la liga del contenido original.

Las dimensiones de este proceso electoral significan un gran reto, de ahí que se apueste por el periodismo colaborativo para hacer verificaciones que esperamos sean útiles y puedan enriquecer el debate público.

Este esfuerzo arranca hoy 12 de abril y termina hasta que concluyan las campañas en junio próximo. En ese lapso también estaremos pendientes de las dudas que les surjan a nuestras audiencias durante las campañas sobre los dichos y afirmaciones de las personas que buscan ocupar un cargo de elección popular.

--

POB/LFJ