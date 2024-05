El candidato a la gubernatura, Alejandro Armenta, presentó sus propuestas con el fin de promover el bienestar animal en Puebla, cuyo objetivos es hacer valer los derechos animalistas, regulación de compra/venta de mascotas e imponer sanciones que se relacionen con el maltrato animal.

Hace una semana, en Puebla se dictó la primera sentencia en materia penal por el delito de crueldad animal, siendo la segunda a nivel nacional, por el asesinato de un perrito de raza ‘Akita‘, en la que logró una condena de 8 años en prisión. La primera ocurrió en 2022 en la ciudad de Querétaro.

Debido a ello, Alejandro Armenta, mencionó:

es vergonzoso que no exista por parte del gobierno acciones muy concretas para la protección de nuestros animalitos, nuestros seres sintientes

Ante ello, Armenta enfatizó que de ganar las próximas elecciones, se construirá un albergue para todos los seres sintientes, en donde va a ser atendido por veterinarios para dar el tratamiento adecuado a los animales y posteriormente puedan ser donados.

Se estima que hay alrededor de 250 mil perros en situación de calle en toda la región., dicha cifra refleja tanto la presencia de fauna nociva como la falta de conciencia y responsabilidad por parte de la población.

La proliferación de perros callejeros no solo afecta el bienestar animal, sino que también tiene implicaciones para la salud pública y el medio ambiente. Estos animales pueden transmitir enfermedades como la rabia, entre otras, poniendo en riesgo la salud de la población. Además, su presencia puede generar problemas de higiene y contaminación ambiental.

Otro de sus compromisos sobre el bienestar animal, es la respuesta inmediata sobre las denuncias del maltrato animal, al igual que la concientización de los derechos animalista con el fin de prevenir ese tipo de delitos, cuyos objetivos es educar a la sociedad, la tenencia y responsabilidad de los animales de compañía y aumentar el porcentaje de adopción.

los animales sintientes no son mercancías. Quien quiera hacerse de un animal sintiente,

debe de estar consciente de que no es un juguete y de que no pasando el cumpleaños lo van a sacar a la calle.

Vamos a ser estrictos con la compraventa de animales sintientes, de seres sintientes.