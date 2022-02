La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) construirá un nuevo nanosatélite, luego que ganó un concurso internacional convocado por la ONU y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), y tras su labor con el AztechSat-1.

De acuerdo a la UPAEP, ahora el nuevo proyecto lleva el nombre de Gxiba-1, y se trata de un satélite de reducidas dimensiones, con el fin de monitorear especializadamente los volcanes activos de México.

El origen del nombre Gxiba, hace referencia a “universo” o “estrellas” según se dice en zapoteco, por lo que se inspira en las raíces más profundas de México, explica la universidad.

Este proyecto tiene el propósito de observar los volcanes activos de México y analizar la dispersión de cenizas para alertar a la población en las cercanías del volcán, en dado caso.

CONGRATULATIONS🌟 to @UPAEP from Mexico🇲🇽 and @Espita9 from Tunisia🇹🇳 for being selected as the awardees of the 6th round of #KiboCUBE! #UNOOSA and @JAXA_en look forward to working with you! #AccSpace4All

Read the press release: https://t.co/M1lXX2xaSE pic.twitter.com/VQwEPrHgPI

— UNOOSA (@UNOOSA) February 16, 2022