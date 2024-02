El Instituto de Ingeniería de la UNAM ha identificado una nueva falla geológica en CDMX, denominada Plateros-Mixcoac. Esta falla ‘podría’ ser la responsable de los recientes sismos de baja intensidad registrados en la zona.

Entre el 3 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, se registraron 23 eventos sísmicos en las alcaldías Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.

Falla geológica en CDMX

La falla se extiende desde la zona de Plateros-Mixcoac, comenzando al oeste del Anillo Periférico y pasando por la avenida Revolución hasta unos 300 metros al este, de acuerdo con los datos preliminares.

Las fallas geológicas son superficies donde ha ocurrido un desplazamiento de bloques de roca. Existen cinco tipos de fallas: normales, inversas, transcurrentes, rotacionales y de crecimiento.

La reactivación de esta falla se estima que se debe a la acumulación de tensión en la región. A esto se suman dos factores adicionales:

Hundimiento del Valle de México: Este fenómeno geológico genera cambios en la distribución de la presión en la corteza terrestre, lo que podría contribuir a la reactivación de la falla. Recarga del acuífero en la Sierra de las Cruces: La extracción de agua del subsuelo puede provocar hundimientos locales, mientras que la recarga del acuífero puede generar cambios en la presión del agua intersticial, lo que también podría influir en la reactivación de la falla.

Es importante destacar que estas son solo algunas de las hipótesis que se están manejando. Se requieren más investigaciones para determinar con mayor precisión las causas de la reactivación de la falla Plateros-Mixcoac.

Además, debido a la baja intensidad de estos sismos, la alerta sísmica no se activa, sorprendiendo a las personas sin tiempo para evacuar. Por lo tanto, es esencial estar preparados y seguir las recomendaciones de seguridad en caso de un sismo.

¿Qué son las fallas geológicas?

Las fallas geológicas se generan o reactivan debido a varios factores:

Fuerzas tectónicas: Las fallas son el resultado de fuerzas tectónicas que actúan en la corteza terrestre, las cuales producen una acumulación de tensiones mecánicas en las rocas que superan su límite plástico.

Cuando estas tensiones superan la resistencia de las rocas, se produce una liberación súbita de energía que provoca el desplazamiento de los bloques con respecto a otros de acuerdo al plano de falla.

Factores de control externos e internos: Las fallas se desarrollan fundamentalmente en la corteza terrestre y están muy influenciadas por factores de control externos, como la temperatura, e internos, como el grado de humedad de las rocas. Estas variables afectan a la naturaleza fisicoquímica de los minerales que forman las rocas, variando el comportamiento mecánico de estas ante los esfuerzos.

Movimientos tectónicos: Las fallas geológicas ocurren cuando ocurre la tensión y determinan el tipo de falla después del evento. Hay tres categorías principales de estrés: tensión de compresión (ocurre en los límites de las placas convergentes), tensión de tensión (ocurre en límites de placas divergentes) y tensión de corte (ocurre principalmente en los límites de transformación).

Desplazamiento de las placas tectónicas: Las fallas y fracturas se deben a los desplazamientos de las placas tectónicas que en su parte superior tienen movimientos que fracturan la corteza.

¿Qué hacer durante el sismo?

Los microsismos no suelen ser muy peligrosos, pero es mejor estar listo y seguir las medidas de seguridad si hay un sismo. Estas son algunas medidas que puedes tomar:

Antes de un sismo

Checa el inmueble donde vives, si ves alguna grieta o hundimiento, avisa a Protección Civil. Arma una mochila de emergencia, con cosas básicas, como agua, linterna, pilas, comida que no se eche a perder, y un botiquín de primeros auxilios.

Acuerda con tu familia o tus compañeros de trabajo dónde se van a juntar después de un sismo. En lugares públicos fíjate dónde están las salidas de emergencia por si acaso.

Durante un sismo:

Mantén la calma y aléjate de las ventanas, objetos que puedan caerte encima o estructuras que se puedan romper. No uses los elevadores y usa las escaleras para salir si se puede, solo cuando no haya peligro

