OPINIÓN: Universidad pública, la guerra que se avecina

Para festejar; los logros de la Mega Marcha Universitaria, la fiscalía universitaria, la incorporación de los jóvenes a la evaluación y seguimiento de las acciones de gobierno, la vigilancia del transporte público en abono a mejores condiciones para los estudiantes.

Policía, patrullas, peatonización, vigilancia: una estructura que permita la vida estudiantil sin riesgos. En general.

Un triunfo.

Convocatoria y manifestación sin colores o ideologías. Solo estudiantil. Izquierdas, derechas, liberales, conservadores. Todos juntos. Solo universitarios. No más.

Entre 100 mil y 200 mil estudiantes. De todos colores.

Más de 30 instituciones. Más de 40 sostienen algunos participantes.

Y Luis Miguel Barbosa cierra el capítulo refiriéndose solo a una.

“Yo celebro que los jóvenes se organicen, celebro una universidad pública viva, ¡viva! no controlada, no manipulada, ¡viva!”

La única pública fue la BUAP.

¿Así o más claro?

La guerra no termina.

La supuesta afrenta viene por el desquite.

De regreso a las aulas tomadas, los integrantes de la “universidad pública” abandonaron la “unanimidad” y surgieron diferencias. Y surgió la Comisión Interfacultades que desconoce ahora a la Asamblea Universitaria 25/02 y algunas de las facultades, empezaron a plantear demandas propias. Y grupos sin identificación han masificado propuestas que van más allá de lo que motivó la Mega Marcha Universitaria.

El anonimato.

Circula un documento que contiene 30 puntos y que no refiere autor, ni organización que lo apadrine; destaco algunos:

5. Actualizan nuestra Biblioteca central y la que hay en los campus, pon internet de primera.

6. Enseña a tus administrativos a respetar, escuchar.

13. Desaparece el negocio de universidades incorporadas a la BUAP.

16. Haces mal uso del dinero y me perjudicas por paros que promuevas desde la rectoría y no tenemos clases, eso no se vale.

17. Me usas BUAP/ Sabes bien tu cómo es el sistema Jurídico-Hacendario y navegas con la Autonomía, no somos una isla debemos rendir cuentas de todos los ingresos y más de los propios que los manejas como si fueran del rector en turno.

21. Se acabó BUAP el chayote, para que hablen bien de ti los medios como la jornada, el sol, y muchos pasquines más, estás en la 4T y vamos por ti.

Con pésima redacción, van en contra de la administración encabezada por Alfonso Esparza Ortiz.

Huele a desquite.

Mientras, las universidades no públicas han retornado a la normalidad, en espera de que el gobierno estatal cumpla con sus propuestas, la Universidad Pública enfrentará una batalla que intenta desestabilizarla.

Una nueva batalla ha empezado.

Alguien perderá la guerra.

