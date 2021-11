OPINIÓN: Las mentiras de Aaron Rodgers ¿cacería de brujas?

Estas fueron las declaraciones de Aaron Rodgers luego de que se conociera su estatus de no vacunado y que se le cuestionara el por qué no aclaró su situación respecto a la vacunación contra la COVID-19.

Aaron Rodgers, quarterback y líder de Packers, lleva varios días en el ojo del huracán, luego del anuncio de que se contagió. Pero la noticia “bomba” vino después: no estaba vacunado.

El quarterback habló sobre esto en el programa de Pat McAfee y reconoció haber hecho comentarios “engañosos” sobre su estatus de vacunación, pues en conferencias de prensa anteriores, fue cuestionado si estaba vacunado, y él respondió diciendo: “sí, estoy inmunizado”.

En ese programa, Aaron Rodgers aceptó que sus comentarios pudieron haber confundido a la gente y dijo que asumía la responsabilidad. Sin embargo, culpó a los periodistas de estar en una “cacería de brujas” por averiguar qué jugadores estaban vacunados y de haber creado la confusión sobre su estatus de vacunación. “En ese entonces mi plan era decir que estaba inmunizado, no fue ninguna mentira, fue la verdad”.

Se describió como un “pensador crítico” y añadió que ha seguido al pie de la letra los protocolos de la NFL, aunque estos no le parecen, parafraseando a Martin Luther King Jr, dijo que se tiene “la obligación moral de oponerse a las reglas injustas y a las que no tienen sentido”.

Declaró que había buscado que la NFL aprobara su intentado previamente "solicitar" a la liga que su tratamiento homeopático de inmunización, basado en anticuerpos monoclonales, ivermectina, zinc y vitamina C. Sin embargo, la liga no lo aceptó.

Y criticó que ciertos protocolos de la NFL contra la COVID-19 no se basan en la ciencia, sino que son normas impuestas para avergonzar a los jugadores no vacunados y que en su estatus, se había sometido a más de 300 pruebas antes de dar positivo.

No obstante, Aaron Rodgers ha cumplido parcialmente con las reglas que tienen que seguir los no vacunados. En algunos partidos no cumplió con: mantener una distancia de al menos dos metros respecto a sus demás compañeros y usar cubrebocas.

De hecho, recientemente, la NFL lo multó con 14 mil dólares por participar en una reunión fuera de las instalaciones del club. Así, se cree que junto a Allen Lazard acudió a una fiesta de Halloween donde probablemente se contagió.

Lazard también fue multado con la misma cantidad y el equipo de Green Bay recibió una multa de 300 mil dólares al no sancionar esta conducta de sus jugadores.

Aaron también defendió que la “inmunidad natural” es el “mejor refuerzo” que una persona puede tener, refiriéndose a que, después de enfermar, tendría una “mejor inmunidad posible”.

"I'm not an anti-vaxx, flat-earther.. I have an allergy to an ingredient that's in the mRNA vaccines. I found a long term immunization protocol to protect myself & I'm very proud of the research that went into that" ~@AaronRodgers12#PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/FDMmI5rZmO

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) November 5, 2021