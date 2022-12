Con la entrada en vigor del programa de Modalidades a la Circulación, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) ha establecido nuevas medidas para el tránsito en Puebla de vehículos con placas foráneas.

Se trata del pase turístico y la testificación de verificación vehicular, documentos que los automovilistas deberán tramitar para poder circular en Puebla y cumplir con la normativa vigente.

Pero, ¿quiénes deben tramitar el pase turístico y quiénes la testificación de verificación vehicular?

La Testificación de Verificación Vehicular en Puebla es un trámite diferente al pase turístico, ya que el pase turístico es para vehículos con placas de otro estado que no sea CAMe y que su estancia en el estado sea menor a 14 días.

Es importante mencionar que, los vehículos emplacados en los estados pertenecientes a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) como: Tlaxcala, Estado de México, CDMX, Morelos, Hidalgo y Querétaro no requieren el pase turístico ni la testificación de verificación vehicular, siempre y cuando cuenten con su verificación al corriente.

Pase Turístico

El pase turístico puede ser solicitado por todos los vehículos del extranjero o foráneos al estado, que deban circular en la zona metropolitana de Puebla por un periodo de hasta 14 días.

El pase turístico es gratuito y se otorgará a vehículos de uso particular no mayores a 15 años de antigüedad; y no será válido cuando exista en Puebla una contingencia ambiental.

Puede solicitarse con la siguiente vigencia:

Una vez cada seis meses con vigencia de 14 días

Cuatro veces cada seis meses (no necesariamente consecutivas), con una vigencia de 3 días

Dos veces cada seis meses (no necesariamente consecutivas), con una vigencia de 5 días cada una

¿Cómo solicitar el Pase Turístico en Puebla?

Para realizar el trámite del Pase Turístico, se deben seguir las siguientes indicaciones:

1. Ingresar: https://paseturistico.puebla.gob.mx/

2. En la parte superior elegir “Registrarse”

3. Registrar el vehículo con los datos de la tarjeta de circulación

4. Generar el Pase Turístico indicando si lo requiere para 3, 5 o 14 días

5. Imprimir el Pase Turístico

Los vehículos emplacados en el Estado de Puebla no podrán generar pase turístico.

Testificación de Verificación Vehicular

Los vehículos con placas de otro estado que no pertenezcan a la CAMe y que circulan diariamente en Puebla, deberán solicitar un holograma ante la SMADSOT para continuar haciéndolo.

Es decir, si un auto con placas de Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca o Guerrero, circula de forma permanente en Puebla y tiene al corriente verificación vehicular de su estado, podrá solicitar el holograma para poder continuar circulando.

Si los autos foráneos no tienen la verificación vehicular de su estado, podrán hacer la verificación vehicular voluntaria en Puebla y así obtener los hologramas avalados por la CAMe.

¿Cómo solicitar el Holograma Testificación de Verificación Vehicular?

Solicitar una cita en la página: citasenlinea.puebla.gob.mx/ en el apartado “Verificación Vehicular” Seleccionar la opción “cita para realizar la testificación” Ingresar datos como: placa, número de serie del auto, marca, año, etc.

El trámite se realiza en la Secretaría de Medio Ambiente, ubicada en: Lateral Recta a Cholula 3524, Colonia Almanares Cholollan, San Andrés Cholula.

El trámite de la testificación tiene un costo de 200 pesos.

Tanto para el pase turístico como para la testificación de verificación vehicular, las personas pueden solicitar más informes en el número de teléfono 222 273 68 00 en la extensión 1127. O bien, enviar un correo electrónico a: [email protected]

