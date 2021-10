La historia de Poblanerías: identidad poblana y periodismo de soluciones

Poblanerías fue fundado como medio de comunicación, el 21 de febrero de 2006 y probablemente conozcas solo un poco de nosotros. La verdad es que, nuestra historia comienza muchos años atrás.

La primera aparición de Poblanerías, usando este nombre, fue el 20 de junio de 1994, en la revista “Página Regional”. Para la cual, Luis Enrique Sánchez Fernández y Mireya Viladevall, escribieron sobre un mitin político en la Plaza de la Democracia, frente a la Iglesia de la Compañía y el Edificio Carolino, sede central de la BUAP, organizado por Cuauhtémoc Cárdenas, político mexicano.

Pero, antes de contar nuestra historia, es necesario aclarar lo que muchos se preguntan a continuación...

¿Por qué "Poblanerías"?

Y la respuesta es simple, es una palabra que abarca todo lo que tiene que ver con la identidad poblana: acontecimientos, personas y personajes, gastronomía, lugares, cultura: la poblanidad.

“ El nombre refiere a las cosas que pueden hacer los poblanos o algo que es de los poblanos y de Puebla: las poblanerías”, explica Juan Carlos Sánchez Díaz, co-fundador del portal y director general de Poblanerías.com.

Una poblanería es, por ejemplo, un taco árabe o una cemita, una chalupa o una pelona, una tortita de santa clara o dulces de camote.

Pero también es la lucha libre o los museos; la historia de familias poblanas, desde los hermanos Serdán hasta las Mastretta.

Como individuos: Elena Garro, Juan N. Méndez, Diana Coraza, Marcos Madrid, la ‘India’ María, Clavillazo, Jose Ramón Fernández.

Incluso más recientes: Majo Rodríguez, Andrea Rivas, Diana Hernández Flores, Pedro Pardo, Carlos Trujano, Joshua Gil, Anallely Basilio Villa, Gisselle Aboudib Brand; incluso el famoso "Pelón del centro"… o tú que estás leyendo esto. Todos le dan identidad a Puebla, y por lo tanto, son una poblanería.

Las primeras apariciones de Poblanerías

Luego de salir en la revista "Página Regional", el nombre de Poblanerías apareció en diversos medios de comunicación, en formato de colaboración: prensa escrita (Página 3, Síntesis, El Sol de Puebla y Cambio), radio (Corporación Puebla con Carlos Martín Huerta) y televisión (noticiero matutino de TV Azteca).

Durante todas estas apariciones, Poblanerías había sido un espacio dedicado a hablar de sucesos políticos y en formato de columna.

Sin embargo, una mañana, durante el noticiero de radio, se habló del juego de la rayuela y la cotidianidad de lugares, tradiciones y actividades de Puebla.

Ese cambio de temática marcaría parte del sello que hoy tiene Poblanerías: la identidad poblana.

Poblanerias.com el portal de noticias

En 2005 los cimientos de Poblanerías se comenzaron a construir con la creación del sitio web conexionred.com, el cual fue desarrollado por Juan Carlos Sánchez Díaz, mientras aún cursaba la licenciatura en Comunicación e Información.

Al proyecto invitó a sus compañeros universitarios: Armando López Portillo, Arturo Alfaro, Guillermo Castillo y Carolina Mejía.

A finales de ese año, y principios de 2006, Poblanerías y Conexión Red se fusionaron.

¡Y comenzó la nueva era poblanera!

En 2006, Poblanerías dejó de ser un proyecto universitario. Juan Carlos y Luis Enrique se asociaron, y junto con José Armando López Portillo, formalizaron la propuesta periodística.

La decisión se tomó poco antes de uno de los escándalos más grandes que ha involucrado a Puebla: el caso del ex gobernador Mario Marín y Lydia Cacho y comenzaron a hacer la cobertura, saliendo a las calles y retomando elementos de otros medios más grandes.

Poblanerías estuvo presente durante la marcha en contra de Mario Marín, donde se juntaron alrededor de 50 mil personas en el Zócalo de Puebla.

Se hicieron coberturas a las visitas de candidatos a la Presidencia, como de Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo. Se intentaba estar presente en todo lo que se pudiera.

Durante las elecciones de ese año, se hizo la cobertura y la página web logró triplicar sus visitas.

A mediados de 2007, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se interesó en el contenido de Poblanerías y se hizo un contrato con ellos. Fue la primera vez que Poblanerías estaba generando dinero. Con esto, nuestro medio de comunicación se formalizó; compramos equipo y contratamos personas.

Entre ellos, la “contratación estrella” fue la de Bernardo Strill, quien fue productor en Radio BUAP y TV Azteca Puebla, además había sido parte de comunicación social de la Presidencia de la República, y contaba con una amplia trayectoria nacional e internacional.

Después de muchos años de esfuerzo y de relacionarse personas de otros medios, en 2011, Poblanerías logró siete millones de visitas en el año, cuando nos incorporamos a las redes sociales como Facebook.

Por cambios administrativos, de servidor y otras cosas, Poblanerías años después comenzó a bajar en visitas, sin embargo, mejores años vinieron en 2018, 2019, 2020 y, hasta ahora, 2021.

“ Entendí, años después que estaba en una carrera de resistencia y no de 100 metros planos” , comenta Juan Carlos.

Los años en que las visitas bajaron no fueron en vano. Se estudió y aprendió mucho. Justamente eso hizo que pudiéramos regresar a nuestros números habituales. Y uno de los factores que funcionaron enormemente, es que siempre hemos estado ligados a la academia.

Por esta razón, los jóvenes universitarios han sido elementales en nuestro desarrollo, como practicantes y debutantes en el periodismo.

Los practicantes en Poblanerias.com

Los nombres de quienes han desfilado por nuestra redacción, son interminables. Mencionarles a todos sería una labor titánica. Sin embargo, hay quienes marcaron de alguna manera, seguimos en contacto con ellos, y son motivo de nuestro orgullo.

Daniela Ramos, Carlos Moneda, David Flores, Holda Nieto. Todos ellos BUAP. Su labor destacó de manera que, la relación no terminó en sus prácticas, después fueron contratados y formaron por años una gran generación de poblaneros que, al día de hoy, son recordados con cariño.

Itandehui Águila (MX), Fernanda Ortíz (MX), Karine Florencio (BRA). Representando a la UMAD. Este trío destaca por el ánimo, ganas de aprender y fortaleza. Fueron de nuestras primeras practicantes que simplemente vinieron, sin tener tramites oficiales universitarios. Llegaron a probarse y lo lograron. Además, aquí tuvimos a nuestra primera practicante internacional.

Pedro Solá, Elisa Ramírez, Vanessa Sánchez, Genevieve Rechy. Si se pueden describir en una sola palabra: amor. Después de un par de malas experiencias y años de veto, ellos conformaron el regreso de la UDLAP para prácticas. Mentorados por Juan Carlos Sánchez, de inicio vinieron solo con ganas de aprender, después unos fueron contratados y otros se les firmaron oficialmente sus prácticas profesionales.

Karen Domínguez y Jonathan Méndez. Si nos ponemos estrictos no fueron practicantes, recibían un salario pequeño, pero fuimos su debut en una oficina y en los golpes que da la vida. Aquí aprendieron orden. Por cierto, son los únicos practicantes de maestría. También chicos UDLAP.

Sandra Paola Juárez. Su paso fue rápido, pero quedó marcado. Sandy llegó por invitación de su mamá y prima, ambas trabajadoras ya en Poblanerías. Estudiante de contaduría, a quien recibimos con más ganas de aprenderle que de enseñarle, y es que ya saben: a los periodistas no se nos da mucho el orden en las finanzas.

Juan Manuel Vargas, Sergio Cervantes, Carlos Fabián y Luis Fernando. Una segunda camada de practicantes UDLAP. Rebasaron todos los límites, exageraron en todo, fueron los más regañados, había que darles consejos de vida y orientarlos... sin embargo, tienen un lugar guardado, de manera permanente en esta redacción.

Pamela Camacho. Lo intentó tres veces. Sin duda de las más constantes, porque primero se acercó un verano y no pudimos empatar intereses. Después, sí lo logró, pero sus papeles se perdieron y los tiempos ya no dieron. Cuando llegó la tercera oportunidad, ya no se fue y aquí sigue.

Natalia Villanueva, un antes y un después. Ella marca un parteaguas porque con su participación, pudimos inaugurar una nueva sección en inglés: In English Please! Sentó precedente para quienes llegaron después que ella y marcó, por tercera vez para Poblanerías, una nueva relación con su universidad.

Línea del tiempo de Poblanerias.com





Lizeth Flores Jácome: una nueva línea editorial

Antes de comenzar con la investigación y producción de los contenidos que publicamos diariamente, estos se discuten en una junta editorial con Lizeth Flores Jácome, licenciada en periodismo y actual directora editorial en Poblanerías.

Liz comenzó como practicante en 2012, posteriormente fue la encargada del Reporte Especial que se publicaba cada mañana en este portal, con temas relevantes para la sociedad poblana.

“ Llegué a las oficinas de Poblanerías cuando, a través de Twitter, conocí a Juan Carlos Sánchez, director editorial –en 2012– ; fue justamente el día en que celebraban su sexto aniversario (Poblanerías). Yo, que buscaba un medio para hacer mis prácticas profesionales, me incorporé a los pocos días y desde entonces comenzó esta aventura” , cuenta.

En 2013 fue contratada, en 2018 fue nombrada coordinadora de editores, y en 2019 se convirtió en directora editorial.

Liz ha sido parte importante para lo que es hoy en día la línea editorial de Poblanerías, por sus propuestas de diversos temas enfocados en perspectiva de género, comunidad LGBTI+, feministas, y otras, se muestren como son: una lucha constante por el respeto de los derechos humanos.

“ Agnes Torres Cubrí el caso de la activista transgénero, cuyo asesinato despertó la inconformidad de la comunidad lésbico-gay sobre los crímenes de odio en el estado. Era la única reportera que había corrido para obtener una declaración, agitada, le dije: Gobernador, estamos en una reunión de procuración de Justicia, ¿qué hay del caso Agnes? Él sin voltear a verme y sin pararse solo se limitó a decir: Ya está resuelto, ¿no?”

Coberturas significativas

Caso Mario Marín y Lydia Cacho en 2006, porque fue cuando todo comenzó formalmente.

Primeras elecciones presidenciales en 2006, cuando, aún siendo un medio de comunicación pequeño, se triplicaron las vistas.

En julio de 2007 se hizo la primera cobertura al interior del estado, por Juan Carlos Sánchez y Luis Enrique Sánchez, cuando parte de un cerro cayó a un autobús y no hubo sobrevivientes en Eloxochitlán.

Rescate de Arthur Maxun en 2008.

Zetas en Tlapanalá en 2008.

El Campeonato Mundial de Taekwondo de 2013.

En 2014, los Juego Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, por la cobertura fuera del estado.

Mega marcha estudiantil de 2020.

Más productos informativos

Poblanerías tiene el registro de marca desde enero de 2009, pero también contamos con otros productos.

Hacemos periodismo de soluciones y servicio

En Poblanerías nos preocupamos por explicar los sucesos a los poblanos en el mundo, satisfaciéndolos informativamente para que resuelvan situaciones cotidianas. Tratamos de encontrar soluciones a los problemas cotidianos. Explicamos el cómo, por qué y qué hacer; siempre con información verificada e incluso respaldada por instituciones, fuentes acreditadas, organizaciones, y/o especialistas. Eso es el periodismo de soluciones, nuestra base en la línea editorial.

Publicamos información que le sirva a la gente y/o que le ayude a tomar decisiones; así como aquella que demuestre la poblanidad.

Por ejemplo:

1 Publicamos información de dónde están las ciclovías en Puebla para que las y los ciclistas puedan decidir su ruta o conozcan los trayectos que tal vez no sabían que existían.

2 O compartimos la tradición del Ulama de cadera, un antiguo juego de pelota en Puebla y cómo el grupo de personas que lo practica realiza labores para preservarlo.

3 Hablamos de los logros del feminismo, con el fin de mostrar lo que hoy en día ya es "normal", pero que antes no lo era y que gracias a los esfuerzos de cientos de mujeres hoy es posible, contribuyendo a desestigmatizar la lucha.

4También, apoyamos al talento local, por ejemplo: los artistas. Así, en una ocasión entrevistamos a Esteban Olmos, integrante de una banda que representó a Puebla en Francia.

5

En otros casos publicamos los sitios de dónde pagar el predial. Parece obvio, sin embargo, es información que la gente puede encontrar a un solo clic y al tenerlo de forma inmediata y completa, el lector puede tomar decisiones.

Buscamos y presentamos las soluciones.

Poblanerías, hoy

En 2019 comenzó una nueva era en Poblanerías, con la incorporación de nuevos editores hasta 2020, así como otra estrategia editorial y de SEO.

A la par, la línea editorial permaneció ajustándose hasta lo que ofrecemos en estos momentos, siempre buscando desempeñar mejor el periodismo de soluciones.

Asimismo, nos hemos adaptado a nuevas redes sociales, como TikTok, que es nuestra mayor red de crecimiento, pues solo en cuatro meses creció a más de 60 mil seguidores, y en en Facebook, Twitter e Instagram reunimos más de 200 mil.

Para 2021, somos 21 personas haciendo Poblanerías, entre nuestros directores, editores, columnistas y practicantes.

Juan Carlos Sánchez Díaz, director general y co fundador

Luis Enrique Sánchez Fernández, co fundador y columnista

Lizeth Flores Jácome, directora editorial

Marycruz Sánchez Santiago, coordinadora administrativa

Rodrigo Peña, editor

Pamela Camacho, editora

Karen Mojica, editora

Susana Mauricio Reynoso, limpieza y mantenimiento

Anna Aguilar, marketing manager

Luba Michelle García Vega, practicante

Karla Giselle Bonales Ramírez, practicante

Israel Rosas, columnista

Andrés Solís, columnista

Antar Mendoza, columnista

Karina Álvarez, columnista

Pedro Solá, columnista

Jhael Arroyo, columnista

Edgar Ortega, columnista

Ruby Soriano, columnista

Juan José Santana, colaborador

Sergio Cervantes Saucedo, colaborador

Carlos Fabian Velázquez Jacobo, colaborador

¡Todos agradecemos tu confianza en Poblanerías!

Archivo fotográfico de Poblanerias.com

2006 - 2018





2019 - a la fecha





¡Y la lista de quienes hemos trabajado aquí es mucho más grande!

¿Otros Poblanerías?

Como ya mencionamos, nosotros tenemos el registro de marca, aunque hemos encontrado a otras personas que también han usado el nombre, o de forma similar, sin embargo, no son parte de nosotros.

Hemos sido aconsejados en varias ocasiones en hacer juicios, demandas y regalías. Sin embargo, creemos firmemente que el sol sale para todos y mientras no se dediquen a nada ilegal o deshonesto, no pasará nada.

Algunos, son:

Texto: Pamela Camacho, Rodrigo Peña, Karen Mojica y Juan Carlos Sánchez.

Imágenes: Archivo Poblanerías/Juan Carlos Sánchez.

POB/KPM/JCSD